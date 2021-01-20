Валютные депозиты заменят форвардами

Теперь физлица смогут заключать форвардные контракты, по которым расчеты происходят не сиюминутно, а в будущем времени. Такая возможность предусмотрена очередной валютной либерализацией от Нацбанка и прописана в постановлении регулятора №3 от 15 января 2021 года.

Многие украинцы хранят сбережения в долларах, однако класть их на валютный депозит не очень выгодно по сравнению с гривневым депозитом, где процентная ставка ощутимо выше.

Теперь же граждане смогут получить дополнительную доходность следующим образом.

В банке заключается сразу два контракта: на открытие депозита и форвардный, благодаря чему появляется возможность направить средства на гривневый депозит, а в конце его срока получить обратно свои доллары по зафиксированному на момент заключения форвардного контракта курсу.

“Аналогичный контракт можно заключить и для участия в инвестициях в ОВГЗ, которые набирают популярность последнее время из-за высокой доходности”, – подметил нам Сергей Родлер.

Справка Finance.ua: