А-Банк установил свой первый платежный POS-терминал

14.01.2021 А-Банк установил свой первый торговый POS-терминал в партнерстве с Компанией «Servus Systems Integration».

А-Банк в партнерстве с компанией Servus Systems Integration выходит на рынок эквайринга Украины с современным POS-терминальным оборудованием ведущего мирового производителя Verifone. Терминалы оснащаются 5,5-дюймовым сенсорным экраном и работают на базе операционной системы Android, что позволяет использовать также и решения в виде программных РРО.

“Текущая продуктовая линейка не позволяла нам обеспечивать комплексное обслуживание, особенно для клиентов в сегментах торговли и сфере обслуживания, но теперь мы убираем этот пробел. Запуск эквайринга существенно расширяет возможности банка в предоставлении своим клиентам качественных бизнес-услуг в связке с традиционными расчетно-кассовыми сервисами и кредитованием” – говорит Александр Николенко, Руководитель Направления малого и среднего бизнеса в А-Банке.

Внедрение и запуск нового продукта стали возможными после того, как в 2020 году А-Банк получил статус «Principal member» международных платежных систем Mastercard и VISA, и соответствующие эквайринговые лицензии. Национальная платежная система «ПРОСТІР» также включила А-Банк в число эквайеров своих платежных карт.

Об А-Банке

А-БАНК представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online посредством удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 228 отделений готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.

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