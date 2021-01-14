Ученые рассказали, как «узнать» коронавирус по глазам

У людей, которые заболели коронавирусом, о наличии болезни могут свидетельствовать конъюнктивит и другие проблемы с глазами.
К такому выводу пришли британские ученые и изложили свои наблюдения в статье на British Medical Journal. Они провели опрос и установили, что 83 респондента назвали наиболее распространенными симптомами COVID-19 сухой кашель (66%), лихорадку (76%), усталость (90%), потерю обоняния и вкуса (70%), а также три глазных симптома.
Речь идет о светобоязни (18% опрошенных), боли в глазах (16%) и зуде (17%). При этом частота болей в глазах была значительно выше во время самого заболевания COVID-19 (16%) по сравнению с состоянием до заражения (5%). Различий между мужчинами и женщинами не было.
Примечательно, что 81% участников исследования сообщили, что глазные симптомы появились у них в течение двух недель после остальных признаков COVID-19, а 80% – что эти проявления болезни ощущались менее двух недель.
А швейцарские исследователи назвали самыми длительными признаками этой инфекции усталость, одышку и потерю обоняния и вкуса.
В свою очередь, их коллеги из китайского Уханя добавили в этот список депрессию, проблемы со сном и слабость в мышцах. По их словам, эти состояния могут проявлять себя до полугода.
Напомним, ученые выяснили, что двое из пяти пациентов теряют чувствительность к запахам и вкусам из-за коронавируса.
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