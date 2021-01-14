Когда физлицам впервые подавать новую декларацию о доходах

С 1 января 2021 года, согласно приказу Министерства финансов Украины от 17.12.2020 № 783, впервые обновленную декларацию необходимо подавать с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.

Новая форма декларации объединена с отчетом по единому взносу, в ней предусмотрены 2 новые строки 20.1 и 20.2:

о сумме обязательства по ЕСВ , которая самостоятельно определена налогоплательщиком (из приложения ЕСВ 1);

, которая самостоятельно определена налогоплательщиком (из приложения 1); о сумме обязательства по ЕСВ , которая подлежит уплате по договору о добровольном участии (из приложения ЕСВ 2) объединена с отчетом по единому взносу.

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах включает 7 приложений, в том числе приложения, в которых налогоплательщики смогут отдельно рассчитывать свои налоговые обязательства по единому взносу и части прибыли контролируемой иностранной компании.

В частности, для отражения суммы единого взноса предусмотрены 3 приложения:

приложение ЕСВ 1 — расчет сумм начисленного дохода застрахованных лиц и суммы начисленного единого взноса (будут подавать физические лица — предприниматели на общей системе налогообложения, лица, которые ведут независимую профессиональную деятельность и члены фермерских хозяйств «за себя»);

приложение ЕСВ 2 — расчет сумм добровольных взносов, предусмотренных договором о добровольном участии, подлежащих уплате;

приложение ЕСВ 3 — расчет увеличения или уменьшения сумм обязательств по единому взносу по результатам проведенной документальной проверки.

Еще одно новое приложение КИК — расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, определенных с части прибыли контролируемой иностранной компании.

Остальные приложения не изменены, а именно:

приложение Ф1 — расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора с доходов, полученных от операций с инвестиционными активами;

приложение Ф2 — расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора с доходов, полученных самозанятым лицом;

приложение Ф3 — расчет суммы налога, на которую уменьшаются налоговые обязательства по налогу на доходы физических лиц, в связи с использованием права на налоговую скидку.

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