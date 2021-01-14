Когда физлицам впервые подавать новую декларацию о доходах

С 1 января 2021 года, согласно приказу Министерства финансов Украины от 17.12.2020 № 783, впервые обновленную декларацию необходимо подавать с 1 января 2022 года.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ивано-Франковской области.
Новая форма декларации объединена с отчетом по единому взносу, в ней предусмотрены 2 новые строки 20.1 и 20.2:
Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах включает 7 приложений, в том числе приложения, в которых налогоплательщики смогут отдельно рассчитывать свои налоговые обязательства по единому взносу и части прибыли контролируемой иностранной компании.
В частности, для отражения суммы единого взноса предусмотрены 3 приложения:
Еще одно новое приложение КИК — расчет налоговых обязательств по налогу на доходы физических лиц и военного сбора, определенных с части прибыли контролируемой иностранной компании.
Остальные приложения не изменены, а именно:
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