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В Украину может зайти второе американское онлайн-такси

В Украину может зайти второе американское онлайн-такси

Американский сервис вызова такси Lyft, конкурирующий на рынке США с Uber, ищет специалистов для работы в Киеве. Первым на это обратило внимание издание Ain.ua.

Сообщается, что компания публикует вакансии для Киева у себя на сайте, а также в LinkedIn, где больше недели назад начали публиковаться предложения для соискателей по различным специальностям.

Говорится, что на сайте компании обнародован полный перечень специалистов, которые нужны в Киеве для Lyft. Среди них: дата-сайентист; продуктовый дизайнер; продакт-менеджер; Android-разработчик; iOS-разработчик; backend-разработчик; технический директор (engineering manager).
рекрутер по техническим специальностям.

Поиск рекрутера может свидетельствовать о том, что Lyft готовится к открытию представительства в Киеве с целью запустить в Украине свой сервис.

Напомним, ранее пресс-служба другого американского сервиса заказа такси, Uber, сообщила, что компания запускает бесконтактную доставку посылок, услуга Uber Connect уже доступна в Киеве.

В декабре украинские таксисты, работающие в Uber, Uklon и Bolt, провели акцию, на которой выступили против искусственного занижения компаниями стоимости перевозок пассажиров.

По материалам УБР
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