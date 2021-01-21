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Купили квартиру, а там долги – что делать

Купили квартиру, а там долги – что делать

На рынке вторичной недвижимости бывают случаи покупки квартиры с коммунальными долгами без ведома о них покупателя. Кто должен оплатить долги в приобретенной квартире и какой порядок действий в этом случае, зависит от ситуации.

Об этом пишет Dom.ria.

Владелец не обязан показывать долги другой стороне сделки, если покупатель или нотариус не просят его об этом.

Порядок действий, если купили квартиру с долгами:

1. Если в договоре есть пункт, что задолженность или имеющиеся обязательства по квартире переходят новому владельцу, он должен погасить долги сам. В этом случае добиться уплаты суммы долга бывшим собственником без его согласия практически невозможно даже в суде, ведь вы сами подписали договор с соответствующими условиями.

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2. Если в договоре нет пункта о переходе долгов новому собственнику. Это более удачный для покупателя вариант, ведь он не дает свое согласие на погашение долгов бывшего владельца. Сам договор купли-продажи не подразумевает переход обязательств по оплате долгов новому собственнику, если об этом в нем не сказано. После получения платежек с суммой задолженности, накопившейся до заключения сделки купли-продажи, сначала мирно обратитесь к бывшему владельцу и попросите погасить долги. Если он это сделает – ситуация разрешится с минимальными хлопотами и без проблем. Если же бывший владелец откажется платить, придется обращаться в суд. В этом случае закон будет на вашей стороне.

Главное правило, которое поможет уберечься от приобретения квартиры с долгом – это тщательная проверка недвижимость до заключения договора.

Узнать о наличии долгов в отношении приобретаемого жилья можно двумя способами:

  • Попросить продавца предоставить справки из всех коммунальных организаций, от компании по обслуживанию дома.
  • Проверить владельца на предмет отсутствия долгов в Едином реестре должников или на сайтах соответствующих коммунальных служб.

Учтите, если в квартире проживало несколько человек, возможен вариант с разделом лицевых счетов. В таком случае справки об отсутствии задолженности нужно получить по каждому из них. Всю информацию можно узнать в компаниях, обслуживающих дом.

Но один из самых надежных способов уберечь себя от долгов в случае покупки квартиры – внимательно составить и проверить договор купли-продажи. В нем не должно идти речи о переходе долгов к покупателю.

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По материалам Finance.UA
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