Apple разрабатывает прототипы дисплеев для складных iPhone

Как сообщает Bloomberg, компания Apple ведёт разработку собственного складного смартфона и начала создавать прототипы складных экранов. Пока что разработки находятся на начальном этапе, Apple пока работает только над дисплеем, а не над всем смартфоном, к которому он будет подключён.

Первоначальные прототипы похожи на складные дисплеи, которые мы видели у Samsung, Motorola и других. Bloomberg сообщает, что Apple рассматривает возможность создания складных экранов с «в основном невидимыми шарнирами», которые могли бы разворачиваться примерно до размеров iPhone 12 Pro Max. Однако в компании обсуждаются несколько размеров экрана.

Apple публично не заявила о своей заинтересованности в создании складного смартфона. Основные конкуренты имеют преимущество в разработке складных устройств, поскольку Samsung и Motorola уже выпустили несколько поколений таких смартфонов. Samsung Galaxy Fold вышел ещё в апреле 2019 года (хотя и с некоторыми существенными проблемами).

Bloomberg также сообщает некоторые сведения о новых продуктах Apple, которые появятся в 2021 году. В этом году линейку смартфонов iPhone ожидают незначительные обновления, хотя одно существенное улучшение всё еще вероятно. Речь идёт о сканере отпечатков пальцев под дисплеем. Компания из Купертино ранее изучала возможность внедрения этой функции, а теперь, когда многие вынуждены носить маски и не могут полноценно использовать Face ID, она может стать очень востребованной. Apple всё ещё тестирует возможность включения данной функции в смартфонах модельного ряда 2021 года. Кроме того компания обсуждала возможность удаления порта Lightning в «некоторых» моделях iPhone в пользу беспроводной зарядки.