У Apple сокращается доля рынка полностью беспроводных наушников

На текущий момент компания Apple является лидером рынка полностью беспроводных наушников. Однако по данным Counterpoint Research, другие игроки постепенно откусывают свою долю пирога на этом рынке, и это ведёт к уменьшению доли рынка лидера.
Ещё сравнительно недавно на долю AirPods приходилась доля 41% всего рынка полностью беспроводных наушников. Но в третьем квартале 2020 года этот показатель сократился до 29%. При этом речь не идёт о падении продаж AirPods. Скорее, обострилась конкурентная борьба со стороны других игроков, например, компании Xiaomi, которая заняла второе место. Правда, её рыночная доля более чем в 2 раза уступает результату Apple и составляет 13%. Третью строчку рейтинга с результатом 5% разделили компании Samsung и JBL.
Следует отметить, что лидеры рынка полностью беспроводных наушников – Apple и Xiaomi – используют очень отличающиеся модели ведения бизнеса в этом сегменте. Apple продолжает продавать в основном дорогие беспроводные наушники, тогда как предложения Xiaomi – более доступные и продаются по цене $20-$50, что даёт потребителям больше выбора при покупке.
Несмотря на рост, демонстрируемый компанией Xiaomi, Apple продолжает сохранять лидерство. Одной из причин её доминирования является тесно интегрированная экосистема iOS. Например, при покупке AirPods владельцем iPhоne или iPad упрощаются некоторые модели использования, например, процесс сопряжения.
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