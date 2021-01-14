Kingston представил на CES 2021 накопители SSD со скоростью 7000 МБ/с

Компания Kingston Digital представила в рамках выставки CES 2021 новые твердотельные накопители, включая следующее поколение NVMe PCIe 4.0 и внешние SSD USB 3.2 Gen 2. Новинки поступят в продажу уже в текущем году.
«Сегодня, чтобы удерживать лидирующие позиции на рынке, производители должны удовлетворять потребности как можно более широкого круга клиентов. Именно поэтому стратегия развития линеек SSD-накопителей Kingston охватывает все клиентские сегменты — от потребителей до просьюмеров и центров обработки данных», — отметил во время представления новинок, директор подразделения разработки твердотельных накопителей Kingston Луис Канеширо.
Новая линейка высокоскоростных накопителей IV поколения SSD NVMe Gen 4.0 Ghost Tree, ёмкостью от 1 до 4 ТБ, ориентирована на создателей контента и опытных пользователей, нуждающихся в высоком уровне производительности систем. Благодаря максимальному использованию всех возможностей 8-канального контроллера PCIe Gen 4.0 ×4, SSD линейки Ghost Tree способны обеспечить чтение и запись информации со скоростью до 7 000 МБ/с.
Серия SSD-накопителей NV представляет собой новые твердотельные накопители NVMe Gen 3.0 ×4 начального уровня, ёмкостью до 2 ТБ. Внешний SSD-накопитель XS2000 Kingston USB 3.2 Gen 2 ×2, ёмкостью от 500 ГБ до 2 ТБ, оснащен интерфейсом USB Type-C1. Он обеспечивает сверхбыструю передачу данных со скоростью до 2000 МБ/с и позиционируется как удобное дополнительное хранилище для фотографий, видео и других файлов.
Data Center 1500M представляет собой обновленную линейку популярных накопителей U.2 NVMe Kingston DC1000M. Устройства линейки получили поддержку множественных пространств имен и дополнительную адаптацию для широкого спектра рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных, включая облачные вычисления, веб-хостинг и виртуальные инфраструктуры.
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