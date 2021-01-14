В Китае роботы берут анализы на COVID-19

В китайском городе Шэньян врачи стали использовать роботов, которые берут мазки из горла для теста на нуклеиновую кислоту, чтобы выявить COVID-19.

Об этом сообщает Ecns.

По словам одного из местных врачей Дуана Вейинга, робот может взять мазок из человеческого горла в полностью изолированной среде, без участия медиков. Таким образом риск заражения коронавирусом медработника сводится к нулю.

После того, как пациент отсканировал свою ID-карту, робот начинает брать мазок. После завершения процедуры робот складывает палочку с мазком в бутылочку и закрывает ее крышкой.

Саму бутылочку отправляют в лабораторию на исследование.