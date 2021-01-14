Задолженность по зарплате за месяц сократилась почти на 700 млн гривен

По оперативным данным Государственной службы Украины по вопросам труда сумма задолженности предприятий по заработной плате по всей Украине уменьшилась почти на 700 млн грн, или на 18%, с 3,8 млрд грн по состоянию на 07.12.2020 до 3,1 млрд грн по состоянию на 11.01 .2020.
Об этом сообщается на Правительственном портале.
Наибольший вклад в покрытие задолженности сделали:
Крупнейшим должником все еще остается Донецкая область с показателем 719 млн грн.
Следует отметить, что по городу Киеву, который является пятой административной единицей по размеру задолженности по заработной плате (337 млн грн), этот показатель уменьшился лишь на 10,2 млн грн.
Львиная доля (89,1%) или 623,8 млн грн погашения задолженности по заработной плате приходится на предприятия государственной формы собственности. Из них предприятия Минэнерго сократили задолженность на 535 млн грн, предприятия Укравтодора – на 54 млн грн, и предприятия Укроборонпрома – почти на 43 млн грн, который является крупнейшим должником (587 млн грн) в разрезе центральных органов власти Украины.
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