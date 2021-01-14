Как зарегистрироваться в службе занятости через портал государственных услуг «Дія» (инфографика)

На портале «Дія» можно подать заявление о предоставлении или возобновлении статуса безработного и заявление о назначении или возобновлении пособия по безработице.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Как зарегистрироваться в службе занятости онлайн:
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