Как зарегистрироваться в службе занятости через портал государственных услуг «Дія» (инфографика)

На портале «Дія» можно подать заявление о предоставлении или возобновлении статуса безработного и заявление о назначении или возобновлении пособия по безработице.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Как зарегистрироваться в службе занятости онлайн:

зайти на портал «Дія». Вам понадобится электронная подпись. Если у вас ее нет, нужно обратиться в центр сертификации ключей (детали в инфографике)

зарегистрироваться в кабинете гражданина с помощью электронной подписи;

проверить корректность личных данных в профиле пользователя;

заполнить заявление, отвечая на вопросы в анкете;

ввести номер социального счета и выбрать периодичность получения выплаты пособия по безработице. Если нет социального счета, пропустите этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и сообщите об этом карьерному советнику;

загрузите необходимые документы: паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, трудовую книжку (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости), документ об образовании;

проверьте сформированные заявления, поставьте электронную подпись ( КЭП ).

Справка Finance.ua:

В Государственной службе занятости рассказали, можно ли повторно зарегистрироваться в центре занятости.

Пособие по безработице выплачивается не реже двух раз в месяц, а с согласия безработного – один раз в месяц.

Помощь по частичной безработице расширили.

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