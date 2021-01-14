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Как зарегистрироваться в службе занятости через портал государственных услуг «Дія» (инфографика)

Как зарегистрироваться в службе занятости через портал государственных услуг «Дія» (инфографика)

На портале «Дія» можно подать заявление о предоставлении или возобновлении статуса безработного и заявление о назначении или возобновлении пособия по безработице.

Об этом сообщает Государственная служба занятости.

Как зарегистрироваться в службе занятости онлайн:

  • зайти на портал «Дія». Вам понадобится электронная подпись. Если у вас ее нет, нужно обратиться в центр сертификации ключей (детали в инфографике)
  • проверить корректность личных данных в профиле пользователя;
  • заполнить заявление, отвечая на вопросы в анкете;
  • ввести номер социального счета и выбрать периодичность получения выплаты пособия по безработице. Если нет социального счета, пропустите этот этап. Но в течение 10 рабочих дней после назначения выплат откройте социальный счет и сообщите об этом карьерному советнику;
  • загрузите необходимые документы: паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины, справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, трудовую книжку (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости), документ об образовании;
  • проверьте сформированные заявления, поставьте электронную подпись (КЭП).

Справка Finance.ua:

  • В Государственной службе занятости рассказали, можно ли повторно зарегистрироваться в центре занятости.
  • Пособие по безработице выплачивается не реже двух раз в месяц, а с согласия безработного – один раз в месяц.

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По материалам Finance.UA
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