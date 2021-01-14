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Криклий сообщил о строительстве аэропорта на Закарпатье

Криклий сообщил о строительстве аэропорта на Закарпатье

Министерство инфраструктуры Украины совместно с Укринфрапроектом продолжают подготовку проектирования и строительства нового аэропорта на Закарпатье. Уже определили победителя аукциона на выполнение предпроектных работ.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ведомства.

«Мы продолжаем подготовку проектирования и строительства нового аэропорта на Закарпатье. Уже определен победитель аукциона на выполнение предпроектных работ. Ожидаемая стоимость закупки составляла 5 млн грн, однако победитель выполнит работы за 4 млн 220 тыс. грн. В ближайшее время будет заключен соответствующий договор. В целом участие в аукционе приняли 7 компаний. По результатам предпроектных работ будет определено месторасположение аэропорта — в поселке Среднем или Мукачево. А после этого сразу начнется проектирование», — сказал Криклий.

По его словам, новый аэропорт должен стать не просто инфраструктурным проектом государства, а и значительной частной инвестицией в развитие Закарпатского региона, так как проект планируется реализовать с привлечением механизмов государственно-частного партнерства. Ориентировочно строительство аэропорта займет до 3-х лет.

Как сообщалось, 2,4 млрд грн из госбюджета в 2021 году пойдут на развитие региональных аэропортов. 1,4 млрд грн будет направлено на строительство нового аэродрома в Днепре, 1 млрд грн — на аэропорты в Ровно, Херсоне и Виннице. Кроме этого, еще 30 млн грн выделено на проектирование нового аэропорта на Закарпатье.

По материалам УКРИНФОРМ
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