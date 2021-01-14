0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 69 0

В Укрзализныце хотят запустить поезда со скоростью до 350 км/ч

В Укрзализныце хотят запустить поезда со скоростью до 350 км/ч

“Укрзализныця” имеет проект движения поездов со скоростью до 350 км/ч из столицы в крупнейшие города Украины, на данном этапе его обсуждают и ищут инвесторов.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

По словам председателя правления “Укрзализныци” Владимира Жмака, в УЗ есть проект скоростного сообщения по направлениям из Киева во Львов, Харьков и Одессу, который сейчас находится на этапе обсуждения.

“Для этого нам нужны инвестиции, сами мы этот проект не преодолеем, поэтому нужен инвестор, который заинтересован в концессионном подходе”, – рассказал Жмак. Он отметил, что уже есть заинтересованные участники.

Жмак добавил, что единственный путь привлечь необходимые финансовые инвестиции для проекта – это концессия, и прежде всего речь идет о концессии вокзалов.

“Сейчас мы говорим о 7 вокзалов, возможно, еще присоединится Львов”, – отметил Владимир Жмак. Их хотят обустроить “по европейскому образцу”:

“Для пассажиров и для Укрзализныци на вокзале нужна колея, зал ожидания и два офиса для продажи билетов. Все остальное будет торговым центром. Мы хотим сделать вокзалы по европейскому образцу, когда до 60% посетителей вокзалов не является пассажирами, а приходят туда, как в торговый центр”, – резюмировал Владимир Жмак.

В рамках структурной реформы Укрзализныци предприятие разделили на оператора инфраструктуры “УЗ Инфра” и филиал грузовых перевозок “УЗ Карго”.

Переподчинение компании и выделение 4-х вертикалей планируют провести до конца 2021 года. Кроме бизнес-вертикали грузоперевозок, в будущий холдинг войдут – пассажирская, производственная и инфраструктурная.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.