Dragon Capital продал логистический комплекс под Киевом

Dragon Capital закрыл первую сделку по продаже коммерческой недвижимости с 2016 года — когда группа компаний сделала ставку на этот сектор.
Инвестиционный холдинг UREH, входящий в группу компаний Dragon Capital, завершил сделку по продаже логистического комплекса Омега-2. Логистический комплекс класса А площадью 32 731 кв. м расположен непосредственно на фасаде Окружной дороги в промышленной зоне Броваров, сообщили в Dragon Capital.
«Это наша первая сделка по продаже коммерческой недвижимости после того, как мы сделали ставку на этот сегмент в 2016 году, и она показывает, что на рынке существуют возможности не только для выгодных инвестиций, но и выходов из сделок», – заявил Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital.
По словам Тимочко, Dragon Capital сохраняет интерес к коммерческой недвижимости и, в частности, к складскому сектору.
«Мы рассматриваем возможности точечных приобретений в секторе в будущем, а также планируем развивать наши промышленные парки в Киеве (Е40 Industrial Park) и Львове (Рясное-2)», – добавил он.
Dragon Capital не раскрывает сумму сделки и покупателя логистического центра. Однако согласно информации на сайте Антимонопольного комитета Украины, 26 ноября 2020 г. АМКУ выдал разрешение СП Оптима-Фарм на приобретение более 50% в уставном капитале ООО СК Омега-2 Логистик.
Совместное украинского-эстонское предприятие в форме ООО Оптима-Фарм работает в Украине с 1996 года. Основной вид деятельности – оптовая торговля фармацевтическими товарами.
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