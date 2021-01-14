Трамп аннулировал лицензии Intel и еще ряда компаний

Администрация действующего президента США Дональда Трампа уведомила нескольких поставщиков Huawei, в том числе производителя микросхем Intel, об отзыве лицензий на поставку китайской компании. Как сообщает Reuters, она также намерена отклонить десятки заявок на разрешения на поставку американской продукции китайскому телекомгиганту.

Эти действия против Huawei под руководством Трампа стали еще одной попыткой ослабить крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования, который Вашингтон рассматривает как угрозу национальной безопасности.

В электронном письме, доступ к которому получило агентство, Ассоциация производителей микросхем заявила, что Министерство торговли США опубликовало «намерение отклонить значительное количество заявок на получение экспортной лицензии Huawei и отозвать как минимум одну ранее выданную лицензию». Источники Reuters рассказали, что были отозваны восемь лицензий.

У компаний, которые получили сообщение о «намерении», есть 20 дней для предоставления ответа, а у Минторга есть 45 дней, чтобы сообщить им о каких-либо изменениях в решении, иначе оно станет окончательным. В свою очередь, у компаний есть 45 дней на обжалование.

Напомним: в мае 2019 года США внесли Huawei в черный список Минторга США, запретив поставщикам продавать американские товары и технологии китайской компании. Однако для некоторых поставщиков были сделаны исключения, в частности для Intel. До последнего решения администрации Трампа на рассмотрении находилось 150 заявок на получение лицензий на товары и технологии стоимостью $120 млрд.