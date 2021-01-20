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Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия

Работа кинотеатров и концерты с 25 января: в Минкульте объяснили условия

С 25 января в Украине начнет действовать адаптивный карантин. В Министерстве культуры разъяснили, на каких условиях будут работать кинотеатры и происходить концерты.

Об этом рассказал глава министерства Александр Ткаченко в эфире «Завтрака с 1 + 1».

«В рамках „оранжевой“ зоны все учреждения культуры, в том числе и кинотеатры, будут работать. Впрочем, с определенными ограничениями: 50 процентов заполнения, рассадка в шахматном порядке, в музеях — один человек на десять квадратных метров», — сказал Ткаченко.

Концерты разрешены, но при заполненности зала наполовину. Это же правило касается и читальных залов, и библиотек.

По словам главы Минкульта, до 28 февраля действует так называемый режим чрезвычайной ситуации, но на протяжении весны решение о карантинных ограничений будут принимать с учетом эпидситуации в стране.

Он также не исключает того, что министерство будет вынуждено обратиться к Верховной раду по поводу нового пакета помощи для индустрии.

Напомним, в Министерстве культуры объяснили, когда заработают кинотеатры и общественные учреждения. Предварительно двери для посетителей они должны открыть с 25 января.

Как писало РБК-Украина, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины не планирует отменять масочный режим и требование социальной дистанции.

По материалам РБК-Украина
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