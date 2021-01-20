ТОП-3 десятилетних рамных внедорожников

Для настоящего рамного внедорожника 10 лет — не возраст. При этом стоимость такого основательного и комфортного автомобиля вполне сопоставима с ценой одного из новых кроссоверов, которые сейчас штампуют по одним лекалам множество.
Наиболее доступным по цене станет японский внедорожник Mitsubishi Pajero четвертого поколения. Автомобиль радует глаз самобытным дизайном, комфортным салоном, неплохим оснащением и, конечно, отличными внедорожными качествами.
На вторичном рынке можно встретить версии с бензиновыми моторами объемом 3,0 литра (180 л. с.) и 3,8 литра (250 л. с.), а также с дизелем на 3,2 литра (200 л. с.).
Еще один легендарный японский внедорожник — Toyota Land Cruiser Prado четвертого поколения в кузове J150.
Это достаточно сбалансированный автомобиль с хорошим оснащением и целым набором электронных помощников, улучшающих проходимость. На выбор предлагаются старые «Прадо» с бензиновыми моторами объемом 2,7 литра (165 л. с.) и 4,0 литра (280 л. с.), а также с 3,0-литровым турбодизелем (175 л. с.).
Замыкает тройку отличных 10-летних внедорожников легендарный немецкий Mercedes-Benz G-Class. Пятый рестайлинг второго поколения модели по большому счету внешне мало чем отличается от предшественников.
На «вторичке» можно встретить внедорожники с дизельным мотором объемом 3,0 литра (185 или 225 л. с.) и бензиновым двигателем объемом 5,5 литра (390 л. с.).
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