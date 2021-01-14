Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился по-разному. На межбанке доллар еле заметно вырос, на других же сегментах рынка он умеренно снизился на 0,2−0,8%.
Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,28 до 28,05 грн (-0,8%).
Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 28,14/28,16 до 28,15/28,17 (+0,04%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,13/28,38 до 28,07/28,32 (- 0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.
По прогнозам Reuters, курс доллара за первые три месяца года снизится с 28,4 до 27,6 грн, преодолев психологическую отметку в 28 грн.
«У рынка есть положительные ожидания от сотрудничества с МВФ. В декабре 2020 Украина приняла антикоррупционный закон, чтобы повысить свои шансы на получение дополнительных кредитов от МВФ в рамках сделки на $ 5 млрд. Гривна, вероятно, укрепится в первой половине 2021 года благодаря притоку иностранной валюты от экспорта и возобновлению интереса иностранных портфельных инвесторов к украинским облигациям», — говорится в ежемесячном опросе Reuters.
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По мнению Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, на начавшейся неделе не стоит ожидать значительных изменений курса доллара к гривне.
«Доллар на межбанке может торговаться вблизи 28,2 грн, а наличный доллар в банках — около 28,0/28,3 грн», — прогнозирует Иосуб.
Андрей Гойлов, аналитик RoboForex, напоминает, что завтра Минфин проведет размещение ОВГЗ в гривнах со сроком погашения в 3, 12, 24, 36 и 72 месяца.
«Нерезиденты пока в первичных размещениях не участвуют, но на вторичном рынке уже купили облигаций на 4,73 млрд грн. Министр финансов Украины Сергей Марченко в своем недавнем интервью заявил, что наша страна в состоянии выплатить в текущем году рекордную сумму по долгам. На погашение кредитов уйдет порядка 468,00 млрд гривен, из которых 370,00 млрд — это внутренний долг. Пик платежей придется на сентябрь, как и в прошлом году. В текущих условиях существенных колебаний на рынке по курсу гривны к доллару США и евро не ожидается», — говорит Гойлов.
С его слов, на предстоящей неделе по курсу доллара США против гривны ожидается коррекция к уровню 28,20. Единая европейская валюта к гривне, вероятно, укрепится до отметки 34,25.
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