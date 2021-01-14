В Одессе ограбили банк "Восток": похитили более двух миллионов

В Приморском районе Одессы ограбили банк.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ограбление совершено сегодня ночью.

По предварительным данным, в помещение банка неизвестные проникли, повредив дверь. Сейчас полицейские устанавливают личности подозреваемых, а также сумму нанесенного ущерба. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщается в ряде Tеlegram-каналов, ограблен банк «Восток», расположенный на проспекте Тараса Шевченко. Из финансового учреждения украли 900 тыс. грн, 30 тыс. долл. , 8 тыс. евро и 5 тыс. российских рублей. Также сообщается, что злоумышленники взломали ящики депозитария.