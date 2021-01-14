В Раде предлагают увеличить штрафы за невыплату заработной платы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается увеличить штрафные санкции за невыплату заработной платы. Речь идет о проекте закона №4589.
Сроки выплаты зарплаты. Согласно действующему законодательству, работодатель должен выплачивать зарплату регулярно в рабочие дни, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.
Однако реальность часто является иной: по информации Госстата, по состоянию на конец 2020 года задолженность по выплате заработной платы составляет почти 4 млрд грн.
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В пояснительной записке указано, что проблема задержки с выплатой зарплаты всегда беспокоила украинцев, а сейчас она снова приобретает значение. Часто работники сталкиваются с ситуацией, когда работодатель не только не платит ее, но и не дает гарантий по уплате в течение ближайшего времени.
Ответственность за задержку или невыплату зарплаты сейчас:
Что предлагают взамен:
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