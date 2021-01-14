В Раде предлагают увеличить штрафы за невыплату заработной платы

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается увеличить штрафные санкции за невыплату заработной платы. Речь идет о проекте закона №4589.

Сроки выплаты зарплаты. Согласно действующему законодательству, работодатель должен выплачивать зарплату регулярно в рабочие дни, но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий шестнадцати календарных дней, и не позже семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

Однако реальность часто является иной: по информации Госстата, по состоянию на конец 2020 года задолженность по выплате заработной платы составляет почти 4 млрд грн.

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В пояснительной записке указано, что проблема задержки с выплатой зарплаты всегда беспокоила украинцев, а сейчас она снова приобретает значение. Часто работники сталкиваются с ситуацией, когда работодатель не только не платит ее, но и не дает гарантий по уплате в течение ближайшего времени.

Ответственность за задержку или невыплату зарплаты сейчас:

в настоящее время установлена уголовная ответственность за безосновательную невыплату заработной платы, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам более чем за один месяц, содеянную преднамеренно руководителем предприятия, учреждения или организации независимо от формы собственности или гражданином – субъектом предпринимательской деятельности;

вместе с тем действует норма, согласно которой лицо освобождается от уголовной ответственности, если до привлечения к уголовной ответственности оно осуществит выплату заработной платы, стипендии, пенсии и тому подобное. То есть руководитель предприятия может годами не платить зарплату своим работникам, а если дело доходит до суда, то во избежание уголовной ответственности он осуществляет все необходимые выплаты.

Что предлагают взамен:

за безосновательную невыплату зарплаты, стипендии, пенсии или другой установленной законом выплаты гражданам более чем за один месяц, содеянную преднамеренно – увеличить сумму штрафов в 3 раза и установить наказание в виде штрафа от 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан ( НМД ) (22 500,00 грн) до 3000 НМД (51 000,00 грн) или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет;

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