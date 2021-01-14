В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)

В США Федеральное управление гражданской авиации (FAA) выдало разрешение компании American Robotics на автоматизированный запуск дронов, то есть не нужен человек-оператор или наблюдатель вблизи места запуска.
Но за каждым полетом отдаленно все равно должен наблюдать специалист, сообщает пресс-служба компании-разработчика БПЛА.
Ранее управление требовало, чтобы вдоль трассы полета дрона стояли люди и следили за передвижением аппарата. Теперь же человек не должен присутствовать непосредственно на месте запуска беспилотника.
В то же время пока автономный запуск компания может осуществлять только в трех американских штатах: Канзасе, Массачусетсе и Неваде.
Указано, что компания должна назначать для каждого полета ответственного, который отдаленно проверит безопасность дрона и воздушное пространство вокруг него. Сам же полет будет происходить автоматизировано.
Как отмечается, American Robotics планирует запускать беспилотники Scout из специального терминала. Это контейнер, в котором открывается крыша и поднимается взлетная площадка. Перед полетом терминал открывает крышу и поднимает площадку с дроном, одновременно он анализирует наличие других летательных аппаратов с помощью акустической системы отслеживания, работающий в радиусе 3,2 км.
При этом, если акустическая система зафиксирует поблизости самолет или другой аппарат, она заставит беспилотник спуститься. В целом, полет и посадка происходят в автоматическом режиме. Scout возвращается к терминалу, где заряжает аккумулятор и передает оператору собранные во время полета данные.
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