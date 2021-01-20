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За год Украина стала потреблять меньше электроэнергии

За год Украина стала потреблять меньше электроэнергии

В 2020 году потребление электроэнергии составило 117,7 млрд кВт∙ч, что на 2,1% меньше, чем за 2019 год.

Об этом сообщается в пресс-релизе Укрэнерго.

По сравнению с 2019 годом, потребление снизилось в области транспорта, промышленности, а также у коммунальных и непромышленных потребителей. Зато потребление увеличилось у населения.

Сообщается, что основными факторами снижения потребления электроэнергии стали введении карантинные мероприятия для противодействия распространению COVID-19.

В “Укрэнерго” заявили, что несмотря на прогнозируемое резкое похолодание до -17 градусов в течение 16-20 января и недостаток угля на складах ТЭС и ТЭЦ, введение так называемых “веерных отключений” электроэнергии пока не планируется.

По материалам Економічна Правда
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