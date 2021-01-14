Глава УЗ рассказал, сколько он зарабатывает

Глава АО “Укрзализныця” Владимир Жмак рассказал, что получает 625 тысяч в месяц.
Об этом он сообщил в эфире телеканала Украина 24.
По словам Жмака, такая зарплата у него была 25 лет назад, когда он работал в “Киевстаре” и в “ТНК-ВР”.
“Она, я бы сказал, ниже рыночного уровня для такого предприятия, как “Укрзализныця”, – заявил он.
Напомним, ранее Владимир Жмак в интервью ЭП не стал называть сумму своей зарплаты, впрочем тогда он отметил, что она гораздо ниже той, которая фигурировала в контрактах руководителей “Укрзализныци” еще год назад.
В конце января завершилась эпопея с увольнением Евгения Кравцова с должности руководителя “Укрзализныци”. После этого уже бывший руководитель УЗ похвастался “немалой компенсацией” за досрочное прекращение его полномочий. Точную сумму он не назвал, но речь идет о годовой зарплате, которая в 2018 году составляла почти 10 млн грн, в 2019 году — более 9 млн грн.
Среднемесячная заработная плата основных рабочих профессий АО “Укрзализныця” в ноябре 2020 года составила 11 681 грн.
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