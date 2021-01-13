Межбанк: интрига рабочей субботы

В эту рабочую субботу 16 января (страна отрабатывает за пятницу 8 января) на межбанке мы не ожидаем значительных объемов операций, но не гарантируем спокойной сессии в части поведения котировок.Дело в том, что все расчеты по доллару и евро сегодня на украинском рынке будут проходить на условиях поставки валюты ТОМ, так как банки ЕС и США не работают. Это всегда существенно снижает активность клиентов на нашем рынке,но вносит свою специфику в поведение валютного рынка. По нашим расчетам объем торгов не превысит $95-110 млн при совершении до 260-340 сделок.
Основным нюансом такого малообъемного рынка является поведение спекулянтов. Сделок у клиентов реального сектора обычно в этот период бывает очень мало, а вот спекулянтам – полное раздолье. На мелких сделках у них появляется отличная возможность “гнать” курс в нужную им сторону и эта суббота не будет исключением. После возврата котировок в середине недели к уровням около 28 гривен и ниже – стараниями спекулянтов в последние два дня – курс постепенно повышали даже в те моменты, когда у гривны была явная возможность укрепиться. Уже к вчерашнему вечеру доллар “разогрели” до спекулятивных 28,12/28,14 гривен и шанс продолжить эту раскачку курса спекулянты сегодня не упустят. Частично им постараются подыграть в этом и экспортеры, которым предстоит период бюджетных расчетов и рост курса им только на руку.
В целом по дню мы прогнозируем низкую статистику торгов с периодическими спекулятивными попытками “разогрева” курса на мелких сделках и полную зависимость межбанка от действий и курсовых задач отдельных крупных игроков. Нацбанк постарается сегодня в процесс не вмешиваться и лишь при значительных колебаниях котировок доллара (свыше 15-20 копеек) регулятор все же может появиться на рынке с соответствующей интервенцией. Если же рынок сам будет достаточно спокойным или спекулятивные попытки раскачать курс будут неудачными – НБУ предпочтет просто наблюдать за ситуацией и не выходить на межбанк.
Котировки межбанка, по нашему прогнозу 16 января будут в пределах: доллар — коридор 28,05- 28,30 грн, евро — коридор 33,90 — 34,25 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,12 / 28,14
евро – 34,01 / 34,04
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гетманцев рассказал, сколько ФЛП зарегистрировано в УкраинеВчера, 14:13 - 942 13
В феврале украинцы сэкономят на оплате газа до 800 грн — нардепВчера, 10:05 - 989 10
45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)Вчера, 08:03 - 1437 5
Названа категория украинцев с самой высокой пенсиейВчера, 16:02 - 4721 5
Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)Вчера, 15:00 - 2657 3
Названа категория украинцев с самой высокой пенсиейВчера, 16:02 - 4721 5
Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)Вчера, 15:00 - 2657 3
Украинец, создавший платежную систему PayPal, стал миллиардеромВчера, 13:40 - 1540
Нардепы предлагают вернуть льготный тариф на электроэнергию для населенияВчера, 15:34 - 1321 3
Премьер рассказал, что будет с карантином после локдауна и вплоть до конца годаВчера, 12:16 - 1301
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеПозавчера, 12:10 - 497
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 406
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 480
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1768 4
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2189