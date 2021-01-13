Межбанк: интрига рабочей субботы

В эту рабочую субботу 16 января (страна отрабатывает за пятницу 8 января) на межбанке мы не ожидаем значительных объемов операций, но не гарантируем спокойной сессии в части поведения котировок.

ТОМ

США

Дело в том, что все расчеты по доллару и евро сегодня на украинском рынке будут проходить на условиях поставки валюты, так как банки ЕС ине работают. Это всегда существенно снижает активность клиентов на нашем рынке,но вносит свою специфику в поведение валютного рынка. По нашим расчетам объем торгов не превысит $95-110 млн при совершении до 260-340 сделок.

Основным нюансом такого малообъемного рынка является поведение спекулянтов. Сделок у клиентов реального сектора обычно в этот период бывает очень мало, а вот спекулянтам – полное раздолье. На мелких сделках у них появляется отличная возможность “гнать” курс в нужную им сторону и эта суббота не будет исключением. После возврата котировок в середине недели к уровням около 28 гривен и ниже – стараниями спекулянтов в последние два дня – курс постепенно повышали даже в те моменты, когда у гривны была явная возможность укрепиться. Уже к вчерашнему вечеру доллар “разогрели” до спекулятивных 28,12/28,14 гривен и шанс продолжить эту раскачку курса спекулянты сегодня не упустят. Частично им постараются подыграть в этом и экспортеры, которым предстоит период бюджетных расчетов и рост курса им только на руку.

В целом по дню мы прогнозируем низкую статистику торгов с периодическими спекулятивными попытками “разогрева” курса на мелких сделках и полную зависимость межбанка от действий и курсовых задач отдельных крупных игроков. Нацбанк постарается сегодня в процесс не вмешиваться и лишь при значительных колебаниях котировок доллара (свыше 15-20 копеек) регулятор все же может появиться на рынке с соответствующей интервенцией. Если же рынок сам будет достаточно спокойным или спекулятивные попытки раскачать курс будут неудачными – НБУ предпочтет просто наблюдать за ситуацией и не выходить на межбанк.

Котировки межбанка, по нашему прогнозу 16 января будут в пределах: доллар — коридор 28,05- 28,30 грн, евро — коридор 33,90 — 34,25 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,12 / 28,14

евро – 34,01 / 34,04

Курсы валют на Межбанке

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