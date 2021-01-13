Сколько стоят частные дома в Киеве (инфографика)

В декабре 2020 года средняя цена выставленных на продажу частных домов в Киеве составила 28419 грн. за 1 кв. м. Об этом свидетельствует летняя аналитика портала 100realty.ua.

По сравнению с декабрем 2019 года, средняя цена увеличилась на 26%. В долларовом эквиваленте-на 4,6% до 1004 долл. США/кв. м.

Что происходило с ценами. Медианная цена квадратного метра домов за год увеличилась на 3,8%, и составила 912 долл. США/кв. м. С декабря 2014 до декабря 2020 года средняя стоимость 1 кв. м домов в Киеве в гривнах увеличилась на 32,3%, а в долларах уменьшились на 26,3%.

С декабря 2019 года по декабрь 2020 года в национальной валюте отмечен рост цен во всех административных районах Киева, от 18,3% в Святошинском до 36,3% в Деснянском.

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В долларовом эквиваленте зафиксировано снижение в Дарницком (на 0,8%), Днепровском (на 1,1%) и Святошинском (на 1,8%), в остальных районах рост средних цен составил от 2,6% до 13,1%.

Объемы предложения. По сравнению с декабрем 2014 г. количество выставленных на продажу частных домов уменьшилось на 2,5% до 1092 единиц. По сравнению с декабрем 2019 года предложение домов в Киеве уменьшилось на 11,9%. Объем предложения в общей площади уменьшился на 7,5% а в долларовом выражении – на 3,5%.

Где чаще всего продают дома. Увеличилась доля предложения домов в:

Голосеевском районе (с 12% до 14%);

Днепровском (с 5% до 7%);

Соломенском (с 12% до 13%);

Деснянском (с 3% до 4%);

Печерском (с 1% до 2%).

При этом уменьшилось количество домов, выставленных на продажу, в Дарницком (с 38% до 34%), Оболонском (с 6% до 5%), Подольском (с 10% до 9%), Святошинском (с 9% до 8%) районах. В Шевченковском районе доля предложения домов осталась без изменений.

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