Сколько стоят частные дома в Киеве (инфографика)

В декабре 2020 года средняя цена выставленных на продажу частных домов в Киеве составила 28419 грн. за 1 кв. м. Об этом свидетельствует летняя аналитика портала 100realty.ua.
По сравнению с декабрем 2019 года, средняя цена увеличилась на 26%. В долларовом эквиваленте-на 4,6% до 1004 долл. США/кв. м.
Что происходило с ценами. Медианная цена квадратного метра домов за год увеличилась на 3,8%, и составила 912 долл. США/кв. м. С декабря 2014 до декабря 2020 года средняя стоимость 1 кв. м домов в Киеве в гривнах увеличилась на 32,3%, а в долларах уменьшились на 26,3%.
С декабря 2019 года по декабрь 2020 года в национальной валюте отмечен рост цен во всех административных районах Киева, от 18,3% в Святошинском до 36,3% в Деснянском.
Читайте также: Может ли арендатор оформить субсидию
В долларовом эквиваленте зафиксировано снижение в Дарницком (на 0,8%), Днепровском (на 1,1%) и Святошинском (на 1,8%), в остальных районах рост средних цен составил от 2,6% до 13,1%.
Объемы предложения. По сравнению с декабрем 2014 г. количество выставленных на продажу частных домов уменьшилось на 2,5% до 1092 единиц. По сравнению с декабрем 2019 года предложение домов в Киеве уменьшилось на 11,9%. Объем предложения в общей площади уменьшился на 7,5% а в долларовом выражении – на 3,5%.
Где чаще всего продают дома. Увеличилась доля предложения домов в:
При этом уменьшилось количество домов, выставленных на продажу, в Дарницком (с 38% до 34%), Оболонском (с 6% до 5%), Подольском (с 10% до 9%), Святошинском (с 9% до 8%) районах. В Шевченковском районе доля предложения домов осталась без изменений.
Кстати, чтобы не ждать годами и не копить так долго нужную сумму на собственный дом или квартиру, можно воспользоваться ипотекой. Если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банкир назвал биткоин самой выгодной валютой для хранения сбережений в 2021 году9 ч. назад - 1096 10
Индекс Биг-Мака: доллар должен стоить менее 11 грн9 ч. назад - 790 6
45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)Вчера, 08:03 - 1668 6
Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)Вчера, 15:00 - 3162 4
Названы основные злоупотребления облгазов, на которые жалуются украинцы6 ч. назад - 826 3
Hyundai объявила о глобальном отзыве кроссоверов Tucson из-за серьезной проблемыВчера, 23:05 - 3497
Завещание или дарственная: украинцам разъяснили, как лучше решить имущественные вопросы4 ч. назад - 2441
Toyota готовится выпустить на рынок новый внедорожник16 ч. назад - 1489
Комиссия по игорному бизнесу отклонила все поданные заявки на получение лицензийВчера, 19:22 - 1330 2
Платный въезд в Европу: украинцам рассказали, как это будет работать5 ч. назад - 1110 3
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеПозавчера, 12:10 - 553
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 435
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 492
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1807 4
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2215