Межбанк: попытки спровоцировать валютное ралли не утихнут

Торги пятницы преподнесли сюрприз к концу сессии в виде скачка котировок. Хотя он, в какой-то мере, явился следствием предстоящего завтра рабочего дня.
Дело в том, что после достаточно спокойного хода торгов в течении всей сессии, в последние два часа спекулянты предпринимали определенные попытки раскачать курс. И это им удалось.
Теперь, используя фактор рабочей субботы в Украине, при том, что ЕС и США не работают и все сделки по валюте будут проходить на условиях поставки доллара и евро ТОМом, у спекулянтов появляется отличная возможность поиграть завтра с курсом в любую нужную им сторону.
И скорее всего попытки спровоцировать валютные ралли завтра продолжатся.
НБУ в ход торгов сегодня не вмешивался, видимо посчитав спекулятивные атаки на гривну в последние несколько часов сессии незначительными.
Ход торгов:
В первый час сессии спрос был ниже предложения и доллар с утренних 28,05/28,07 гривен подешевел до 28,025/28,045 к 11 часам. Затем до обеда с переменным успехом доллар то незначительно рос за счет увеличения спроса, то проседал, когда на торги выходили крупные продавцы и находился в пределах узкого коридора 28,035-28,05/28,055 -28,07 до самого обеда.
После 14 часов давление на гривну постепенно усиливалось за счет действий спекулянтов в формате игры “на повышение” и если на 15:00 котировки еще находились в пределах 28,06/28,08 гривен или чуть выше, то уже к концу сессии спекулянты загнали курс к отметке 28,12/28,14 гривен за доллар.
Главные события 15 января на межбанке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 28,06 / 26,08
евро – 34,01 / 34,04
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,2087 / 1,2089
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