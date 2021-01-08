Криклий объявил о начале реформы Укрзализныци

В Украине стартовала структурная реформа Укрзализныци.
Об этом сообщил в пятницу, 15 января, министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Реформа началась с утверждения новой организационной структуры и создания подразделений грузовых перевозок – «УЗ Карго» и оператора инфраструктуры «УЗ Инфра».
«Реформа железнодорожных перевозок – одна из ключевых задач, которую мы поставили перед собой в Министерстве. Планом мероприятий по реформированию железнодорожного транспорта также предусмотрено внедрение структурной реформы Укрзализныци. И эти преобразования уже начаты – утверждена новая организационная структура УЗ, которая соответствует европейским нормам, и создан филиал грузовых перевозок УЗ Карго и оператора инфраструктуры УЗ Инфра», – сообщил министр.
Он отметил, что для полноценной реформы на Железной дороге крайне важным остается принятие Верховной Радой законопроекта О железнодорожном транспорте, который предусматривает создание конкурентного рынка перевозок. “И я очень надеюсь, что в этом году это обязательно произойдет”, – сказал Криклий.
По его словам, структурная трансформация Укрзализныци также позволит обеспечить прозрачность финансовых потоков внутри общества, повысить качество управления каждым видом деятельности и подготовиться к появлению частных конкурентов на рынке железнодорожных перевозок.
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