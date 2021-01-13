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Из-за пандемии COVID-19 мир потеряет более $10 трлн — The Economist

Из-за пандемии COVID-19 мир потеряет более $10 трлн — The Economist

Последствия «коронакризиса» будут давать о себе знать еще не один год, а пандемия, вспыхнувшая в 2020 году, обойдется мировой экономике более чем в $10 трлн, прогнозируют эксперты The Economist.

По мнению аналитиков The Economist, падение глобального ВВП на 4,3%, о котором заявил Всемирный банк в отчете за 2020 год, по масштабу сопоставимо с мировыми войнами и Великой депрессией. Тем не менее, оценка экспертов ВБ учитывает сокращение мирового ВВП относительно допандемического уровня, а не тех показателей, которых могла бы достичь экономика без «вмешательства» COVID-19.

Для оценки всего масштаба сокращения глобальной экономики аналитики предлагают взять за точку отсчета прогноз ВБ, опубликованный в конце 2019 года, где эксперты Всемирного банка ожидали роста глобальных показателей в 2020 году на 2,5% (до $86 трлн).

Отталкиваясь от этих значений, специалисты The Economist отмечают, что ущерб от пандемии в 2020 году возрастает до 6,6%, что эквивалентно $5,6 трлн.

Согласно прогнозу экспертов, в текущем году, несмотря на довольно высокие темпы восстановления глобальной экономики, показатель мирового объема производства будет на 5,3% уступать «допандемическому» прогнозу ВБ, что означает еще минус $4,7 трлн.

Так, приходят к выводу аналитики The Economist, в целом пандемия COVID-19 будет стоить мировой экономике $10,3 трлн упущенной выгоды.

По материалам Maanimo.com
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