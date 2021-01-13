Из-за пандемии COVID-19 мир потеряет более $10 трлн — The Economist

Последствия «коронакризиса» будут давать о себе знать еще не один год, а пандемия, вспыхнувшая в 2020 году, обойдется мировой экономике более чем в $10 трлн, прогнозируют эксперты The Economist.
По мнению аналитиков The Economist, падение глобального ВВП на 4,3%, о котором заявил Всемирный банк в отчете за 2020 год, по масштабу сопоставимо с мировыми войнами и Великой депрессией. Тем не менее, оценка экспертов ВБ учитывает сокращение мирового ВВП относительно допандемического уровня, а не тех показателей, которых могла бы достичь экономика без «вмешательства» COVID-19.
Для оценки всего масштаба сокращения глобальной экономики аналитики предлагают взять за точку отсчета прогноз ВБ, опубликованный в конце 2019 года, где эксперты Всемирного банка ожидали роста глобальных показателей в 2020 году на 2,5% (до $86 трлн).
Отталкиваясь от этих значений, специалисты The Economist отмечают, что ущерб от пандемии в 2020 году возрастает до 6,6%, что эквивалентно $5,6 трлн.
Согласно прогнозу экспертов, в текущем году, несмотря на довольно высокие темпы восстановления глобальной экономики, показатель мирового объема производства будет на 5,3% уступать «допандемическому» прогнозу ВБ, что означает еще минус $4,7 трлн.
Так, приходят к выводу аналитики The Economist, в целом пандемия COVID-19 будет стоить мировой экономике $10,3 трлн упущенной выгоды.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Банкир назвал биткоин самой выгодной валютой для хранения сбережений в 2021 году9 ч. назад - 1098 10
Индекс Биг-Мака: доллар должен стоить менее 11 грн9 ч. назад - 791 6
45% украинцев регулярно не хватает денег (инфографика)Вчера, 08:03 - 1667 6
Бизнес ожидает подорожание доллара до 30 UAH/USD (опрос)Вчера, 15:00 - 3156 4
Названы основные злоупотребления облгазов, на которые жалуются украинцы6 ч. назад - 828 3
Hyundai объявила о глобальном отзыве кроссоверов Tucson из-за серьезной проблемыВчера, 23:05 - 3503
Завещание или дарственная: украинцам разъяснили, как лучше решить имущественные вопросы4 ч. назад - 2451
Toyota готовится выпустить на рынок новый внедорожник16 ч. назад - 1490
Комиссия по игорному бизнесу отклонила все поданные заявки на получение лицензийВчера, 19:22 - 1330 2
Платный въезд в Европу: украинцам рассказали, как это будет работать5 ч. назад - 1110 3
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушкеПозавчера, 12:10 - 551
Компания Razer показала "умную" маску (видео)13.01.2021, 15:10 - 434
SpaceX произвела первый запуск в 2021 году08.01.2021, 12:45 - 492
Стартовали продажи самого быстрого электрического гиперкара в мире (фото)06.01.2021, 11:54 - 1806 4
Tesla поставила новый рекорд03.01.2021, 10:58 - 2213