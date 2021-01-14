0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Samsung предложила перевести автомобильные ключи в цифровую форму

Samsung предложила перевести автомобильные ключи в цифровую форму

Охранные комплексы уже давно управляются со смартфона при помощи приложений, Tesla тоже позволяет владельцам электромобилей обходиться без традиционных ключей. Samsung в рамках новой инициативы обещает распространить подобные функциональные возможности на многие популярные марки автомобилей. Audi, Ford, BMW и Genesis уже готовы внедрить использование цифровых ключей к августу этого года.

Как отмечает издание The Verge, корейская компания Samsung является участником многих отраслевых консорциумов, это позволяет ей распространить практику использования цифровых ключей на владельцев Android-смартфонов других марок, а также на продукцию Apple. Стандарт будет использовать интерфейсы NFC и UWB, в последнем случае при помощи смартфона можно будет обнаруживать свою машину на загруженной парковке, на дисплее в режиме дополненной реальности будут демонстрироваться подсказки для движения к нужному месту.

Поддержку UWB в этом варианте должны обеспечивать и бортовые системы автомобилей. Со стороны смартфонов данный интерфейс поддерживают все члены семейств Apple iPhone 11 и iPhone 12, у самой компании Samsung с поддержкой UWB дела обстоят не так хорошо. В новом семействе Galaxy S21 функция доступна только моделям Plus и Ultra, одновременно UWB поддерживает Galaxy Z Fold 2 со складным гибким дисплеем, а также Galaxy Note 20 Ultra.

Apple самостоятельно работает в направлении создания цифровых ключей, первоначально опираясь на возможности интерфейса NFC. В автомобилях BMW пятой серии 2021 модельного года поддержка технологии будет предусмотрена, но электромобиль BMW iX обеспечит поддержку версии цифровых ключей для смартфонов с интерфейсом UWB. Сама Samsung до конца года представит модификацию меток для поиска вещей с поддержкой UWB, которые позволят определять местоположение потерянных предметов с более высокой точностью, чем версия с интерфейсом Bluetooth.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.