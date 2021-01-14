Samsung предложила перевести автомобильные ключи в цифровую форму

Охранные комплексы уже давно управляются со смартфона при помощи приложений, Tesla тоже позволяет владельцам электромобилей обходиться без традиционных ключей. Samsung в рамках новой инициативы обещает распространить подобные функциональные возможности на многие популярные марки автомобилей. Audi, Ford, BMW и Genesis уже готовы внедрить использование цифровых ключей к августу этого года.

Как отмечает издание The Verge, корейская компания Samsung является участником многих отраслевых консорциумов, это позволяет ей распространить практику использования цифровых ключей на владельцев Android-смартфонов других марок, а также на продукцию Apple. Стандарт будет использовать интерфейсы NFC и UWB, в последнем случае при помощи смартфона можно будет обнаруживать свою машину на загруженной парковке, на дисплее в режиме дополненной реальности будут демонстрироваться подсказки для движения к нужному месту.

Поддержку UWB в этом варианте должны обеспечивать и бортовые системы автомобилей. Со стороны смартфонов данный интерфейс поддерживают все члены семейств Apple iPhone 11 и iPhone 12, у самой компании Samsung с поддержкой UWB дела обстоят не так хорошо. В новом семействе Galaxy S21 функция доступна только моделям Plus и Ultra, одновременно UWB поддерживает Galaxy Z Fold 2 со складным гибким дисплеем, а также Galaxy Note 20 Ultra.

Apple самостоятельно работает в направлении создания цифровых ключей, первоначально опираясь на возможности интерфейса NFC. В автомобилях BMW пятой серии 2021 модельного года поддержка технологии будет предусмотрена, но электромобиль BMW iX обеспечит поддержку версии цифровых ключей для смартфонов с интерфейсом UWB. Сама Samsung до конца года представит модификацию меток для поиска вещей с поддержкой UWB, которые позволят определять местоположение потерянных предметов с более высокой точностью, чем версия с интерфейсом Bluetooth.