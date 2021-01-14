Huawei приступила к разработке умных дорог

Несмотря на то что Huawei не является производителем автомобилей, китайский технологический гигант немало внимания уделяет экосистеме транспорта. В частности, производитель электроники активно занимается разработкой умных дорог, которые будут адаптированы для использования электромобилями с системой автопилота.

Huawei уже успела построить тестовый четырёхкилометровый участок дороги в городе Уси, который находится в китайской провинции Цзянсу. Сейчас по этому маршруту курсирует автобус X-Bus, оснащённый системой искусственного интеллекта. Транспортное средство самостоятельно ездит туда и обратно, преодолевает препятствия, останавливается, ускоряется и собирает внушительный объём информации для последующего анализа.

Специальные датчики и множественные камеры помогают автобусу различать светофоры, уличные знаки и распознавать препятствия. Помимо датчиков, движению автобуса помогает и сама дорога: по заявлению инженеров Huawei, она буквально «разговаривает» с системой автопилота.

По мнению издания Bloomberg, подобный проект Huawei — первые шаги страны на пути к построению инфраструктуры умных дорог на территории всего Китая с целью повысить их безопасность. Ключевая цель китайской компании на этапе разработки — получение информации от самой дороги, а не только с помощью датчиков и камер, размещённых на транспортном средстве. Возможно такое решение лишь при строительстве умных дорог.