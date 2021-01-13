0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 116 0

В Украине отменили "красные дипломы": что будет вместо них

В Украине отменили "красные дипломы": что будет вместо них

С января 2021 года в Украине вступили в силу изменения по оформлению дипломов после окончания высших учебных заведений. Отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без наград. Таким образом, начиная уже с этого года, “красных дипломов” больше не будет.

Об этом говорится в приказе №1571 от 29 декабря 2020, подписанном главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом.

Ранее студенты получали следующие дипломы:

  • младшего бакалавра;
  • младшего бакалавра с отличием (красный диплом);
  • бакалавра;
  • бакалавра с отличием;
  • магистра;
  • магистра с отличием;
  • доктора философии;
  • доктора философии европейского образца;
  • доктора наук.

Шкарлет же утвердил формы дипломов, среди которых нет “красных”:

  • диплом младшего бакалавра;
  • бакалавра;
  • магистра;
  • доктора философии;
  • доктора искусства;
  • доктора наук.

В Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе “степень высшего образования” будет указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент поступил в начале обучения в Украине.

По материалам Главред
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минобразования
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.