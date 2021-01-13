В Украине отменили "красные дипломы": что будет вместо них

С января 2021 года в Украине вступили в силу изменения по оформлению дипломов после окончания высших учебных заведений. Отныне выпускникам будут выдаваться дипломы без наград. Таким образом, начиная уже с этого года, “красных дипломов” больше не будет.
Об этом говорится в приказе №1571 от 29 декабря 2020, подписанном главой Министерства образования науки и Украины Сергеем Шкарлетом.
Ранее студенты получали следующие дипломы:
Шкарлет же утвердил формы дипломов, среди которых нет “красных”:
В Минобразования утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки. Также были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. А в дипломах специалиста и младшего специалиста в графе “степень высшего образования” будет указываться образовательно-квалификационный уровень.
В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения, в которое студент поступил в начале обучения в Украине.
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