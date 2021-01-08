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Украина рассматривает возможность безвиза для Великобритании - Кулеба

Украина рассматривает возможность безвиза для Великобритании - Кулеба

Украина рассматривает возможность безвиза для Великобритании с учетом взаимной политики мобильности с ее стороны.

Об этом написал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

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«Мы рассматриваем это с учетом стратегического характера украинско-британских отношений и политики мобильности Великобритании в отношении Украины», – написал Дмитрий Кулеба, отвечая на вопрос о том, будет ли безвиз для жителей Великобритании от Украины в 2021 году.

Также он отметил, что Украина не планирует делать платную регистрацию для въезда по «безвизу» для стран Европейского союза.

Напомним, Европейская система информации о поездках и разрешениях (ETIAS), которая предусматривает предварительную авторизацию стоимостью 7 евро для граждан, планирующих путешествие в рамках безвизового режима в Шенгенскую зону, должна была начать работу не ранее 2021 года.

По материалам УНН
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