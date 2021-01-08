Депозитные ставки для населения за год упали в 1,5 раза

В декабре 2020 года средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения составили 8,0% годовых. Это на 4,7 п. п. ниже, чем в декабре 2019 года (12,6%).
Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.
По данным НБУ, ставки по новым депозитам для населения в валюте за декабрь снизились с 2,6% до 1,2%.
В декабре 2020 года ставки по гривневым депозитам для предприятий составили 3,8% годовых, что на 9,1 п. п. меньше, чем год назад. По валютным депозитам ставки упали с 2,1% до 1,1% годовых.
Депозитный портфель банков в 2020 году вырос на 25,6% до 1 346 млрд грн, в т. ч. населения – увеличился на 24,5% до 675 млрд грн, предприятий – вырос на 29,1% до 656 млрд грн.
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