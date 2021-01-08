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Qualcomm купила компанию экс-разработчиков процессоров Apple

Qualcomm купила компанию экс-разработчиков процессоров Apple

Компания Qualcomm сообщила о приобретении стартапа Nuvia, занимающегося разработкой микросхем. Примечательна в объявлении не только сумма сделки в $1,4 миллиарда: в состав руководства компании входят три бывших сотрудника Apple, работавших в своё время над созданием мобильных платформ для iPhone.

Компания Nuvia, специализирующаяся на разработке серверных ARM-процессоров, была основана в начале 2019 года. Одним из её основателей стал Джерард Уильямс III, который на протяжении нескольких лет занимал должность исполнительного директора подразделения Apple Silicon и был одним из ведущих разработчиков фирменных чипов. Ранее он работал в ARM над ядрами Cortex-A8 и Cortex-A15. Соучредителями стартапа стали Ману Гулати и Джон Бруно — бывшие сотрудники Apple.

В своём объявлении о сделке Qualcomm заявила, что Nuvia располагает огромным опытом в области высокопроизводительных процессоров, который будет использован в будущих новинках чимпейкера.

«Ожидается, что процессоры Nuvia будут интегрированы в широкий портфель продуктов Qualcomm Technologies, включая флагманские смартфоны и ноутбуки следующего поколения, а также усовершенствованные системы помощи водителю», — объяснил чипмейкер.

Детали будущего сотрудничества представителей Nuvia с американской компанией не сообщаются. Аналитики не исключают, что ядра ARM Cortex в составе некоторых мобильных платформ Qualcomm со временем будут заменены на собственные решения, а будущие ноутбуки под управлением ARM-версии Windows получат значительный прирост производительности по аналогии с новыми Mac на базе процессора Apple M1.

По материалам 4PDA
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