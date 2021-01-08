Экономический советник Зеленского дал прогноз курса доллара

Локдаун, введенный в Украине с 8 по 24 января, существенно не повлияет на курс гривны к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.
Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, сообщает пресс-служба главы государства.
«Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но и промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине», – отметил Олег Устенко.
Он напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составлять 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл.
Что сейчас влияет на курс. Советник Президента отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов:
“Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас самые большие за последние 10 лет”, – отметил он.
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Кроме того, советник Президента Украины напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ свыше 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.
Таким образом, по словам Олега Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.
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