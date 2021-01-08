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Экономический советник Зеленского дал прогноз курса доллара

Экономический советник Зеленского дал прогноз курса доллара

Локдаун, введенный в Украине с 8 по 24 января, существенно не повлияет на курс гривны к доллару, ведь многие предприятия продолжают работать, а конъюнктура на внешних рынках способствует притоку валюты в страну.

Об этом заявил советник Президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко, сообщает пресс-служба главы государства.

«Ограничительные меры в основном касаются деятельности в сфере услуг, но и промышленные и аграрные предприятия продолжают работать. Также работает банковская система. Поэтому карантин не окажет существенного влияния на курс валют в Украине», – отметил Олег Устенко.

Он напомнил, что, по прогнозам Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины, в 2021 году курс национальной валюты может составлять 28,6 грн/долл. А эксперты ожидают, что курс гривны в текущем году будет колебаться в пределах 27-29,5 грн/долл.

Что сейчас влияет на курс. Советник Президента отметил, что на курс валюты в Украине влияет ряд факторов:

  • во-первых, это состояние внешних рынков, которое сейчас активно улучшается. В частности, растут цены на те группы товаров, которые экспортирует Украина: металлы и сельскохозяйственная продукция. Это означает, что украинские экспортеры начнут завозить в страну больше валютной выручки. А дополнительное предложение валюты на рынке будет создавать давление на иностранные валюты и способствовать укреплению гривны;
  • во-вторых, по словам Олега Устенко, приток валюты в Украину увеличивается благодаря кредитному ресурсу.

“Это можно проследить по росту международных резервов Украины, которые сейчас самые большие за последние 10 лет”, – отметил он.

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Кроме того, советник Президента Украины напомнил, что уже в новом году Министерство финансов привлекло на двух аукционах по размещению ОВГЗ свыше 17 млрд грн. Часть из них была номинирована в валюте. Это означает, что часть покупателей для приобретения ОВГЗ заводили в страну валюту и конвертировали ее в гривну.

Таким образом, по словам Олега Устенко, создаются основания для укрепления национальной валюты.

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По материалам Finance.UA
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