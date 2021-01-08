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Продажа автомобиля: какие налоги нужно уплатить

Продажа автомобиля: какие налоги нужно уплатить

Главное управление ГНС в Киевской области обращает внимание, что порядок обложения налогом на доходы физических лиц операций по продаже или обмену физическими лицами объектов движимого имущества определен ст. 173 Налогового кодекса Украины от (далее – НКУ).

Об этом говорится на странице ведомства в FACEBOOK.

Ставка налога. Доход налогоплательщика от продажи (обмена) объекта движимого имущества в течение отчетного налогового года облагается налогом по ставке 5%.

Исключением является доход, полученный плательщиком налога от продажи (обмена) в течение отчетного (налогового) года одного (!) из объектов движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, – такой доход не подлежит налогообложению.

Если продали несколько автомобилей:

  • доход, полученный плательщиком от продажи второго объекта движимого имущества в виде легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда, облагается налогом по ставке 5%;
  • доход, полученный плательщиком от продажи третьего и последующих транспортных средств – по ставке 18%.

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Кроме того, доход от продажи второго и последующих легкового автомобиля или мотоцикла, мопеда является объектом налогообложения военным сбором по ставке 1,5%.

С какой цены рассчитывается налог. Доход от продажи (обмена) легкового автомобиля, мотоцикла, мопеда определяется исходя из цены, указанной в договоре купли-продажи (мены), но не ниже среднерыночной стоимости соответствующего транспортного средства или не ниже его оценочной стоимости, определенной согласно закону (по выбору плательщика налога).

Справка Finance.ua:

  • Уплата сбора на обязательное государственное пенсионное страхование при покупке легкового авто осуществляется во время первой государственной регистрации в Украине в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины.
  • Кстати, нардепы от “Слуги народа” зарегистрировали в ВР законопроект, которым предлагается увеличить налог на автомобили до 6 минимальных зарплат.
По материалам Finance.UA
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