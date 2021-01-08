Может ли ФЛП, получивший 8 тысяч от государства, работать во время локдауна

В Государственной налоговой службе во Львовской области объяснили, может ли ФЛП осуществлять деятельность во время локдауна, если такое лицо получило помощь по программе «Помощь ФЛП и работникам – 8000 грн».
Напомним, выплата единоразовой материальной помощи бизнесу предусматривалась для сохранения рабочих мест наемных работников, а также для компенсации расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Ответ налоговиков. При получении указанной помощи отсутствует условие полной остановки бизнеса предпринимателем с 8 по 24 января 2021 года.
Следовательно, если постановлением Кабинета Министров №1236 ограничительные меры по определенному виду деятельности отсутствуют, то физическое лицо – предприниматель имеет право получать доходы от такой деятельности, несмотря на получение государственной финансовой поддержки.
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