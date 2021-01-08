Может ли ФЛП, получивший 8 тысяч от государства, работать во время локдауна

В Государственной налоговой службе во Львовской области объяснили, может ли ФЛП осуществлять деятельность во время локдауна, если такое лицо получило помощь по программе «Помощь ФЛП и работникам – 8000 грн».

Напомним, выплата единоразовой материальной помощи бизнесу предусматривалась для сохранения рабочих мест наемных работников, а также для компенсации расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

Ответ налоговиков. При получении указанной помощи отсутствует условие полной остановки бизнеса предпринимателем с 8 по 24 января 2021 года.

Следовательно, если постановлением Кабинета Министров №1236 ограничительные меры по определенному виду деятельности отсутствуют, то физическое лицо – предприниматель имеет право получать доходы от такой деятельности, несмотря на получение государственной финансовой поддержки.

Справка Finance.ua:

8 декабря Президент Владимир Зеленский подписал принятый ранее Верховной Радой закон о поддержке людей и бизнеса в период действия карантинных ограничений.

В законе указано несколько видов выплат для ФЛП и их наемных работников. Выплаты производят на основании их заявлений в электронной форме, поданных через Единый государственный web-портал электронных услуг (“Дия”).

В Офисе крупных плательщиков налогов ГНС сообщили, кому из получателей “карантинной” помощи от Правительства придется ее вернуть на счета государства.