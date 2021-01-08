ASUS выпустила обновленную версию ноутбука с двумя экранами

Компания ASUS планирует выпустить обновленные модели ноутбуков семейства ZenBook Duo и ZenBook Pro Duo.
ASUS стала первым производителем, который представил миру ноутбуки с двумя экранами в 2019 году – ZenBook Duo и Pro Duo. Теперь же компания планирует “укрепить лидерство” и обновила эти компьютеры.
Флагманом выступает 15,6-дюймовый ZenBook Pro Duo 15 OLED – в нем появится мощный процессор Intel Core i9 10-го поколения, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 и до 32 ГБ оперативной памяти. Производитель обещает около 17 часов работы в режиме воспроизведения видео.
По сравнению с моделью предыдущего поколения дополнительный 14-дюймовый 4K-дисплей ScreenPad Plus стал ярче: максимальная яркость составляет 400 кд/м2. Новинка также оснащена сверхбыстрым модулем Wi-Fi 6 (802.11 ax) от Intel, чья пропускная способность в три раза превосходит возможности стандарта Wi-Fi 5.
Фото: ASUS
ZenBook Duo 14 — 14-дюймовый ноутбук, который предлагает многие из функций и возможностей флагмана, но в более портативном виде — компьютер меньше и легче. В нем стоит Intel Core i7 11-го поколения тактовой частотой до 4,7 ГГц, Видеокарта NVIDIA GeForce MX450 и до 32 ГБ оперативной памяти.
Фото: ASUS
Также там установлен 12,6-дюймовый вспомогательный дисплей ScreenPad Plus, который также был обновлен — теперь экраны обладают большим разрешением (3840 × 1100 пикселей) и большей яркостью (400 кд / м2), чем в предыдущих моделях.
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