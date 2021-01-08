Кулеба назвал количество открытых для въезда украинцев стран (карта)

Сейчас украинцы могут путешествовать в 83 страны мира, которые являются открытыми для граждан Украины.
Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
“По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины. МИД будет работать над тем, чтобы несмотря на все сложности, вызванные пандемией, украинцы могли путешествовать по миру с соблюдением всех правил и гарантий безопасности”, – сказал Кулеба.
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Напомним, по состоянию на конец 2020 года таких стран было около 60.
С полным списком стран, которые открыты для украинцев, можно ознакомиться на сайте МИД.
Скриншот: tripadvisor.mfa.gov.ua
В то же время стоит помнить, что при въезде в эти страны необходимо соблюдать правила и гарантии безопасности.
Ранее Finance.ua уведомлял о том, что Украина расширила список стран “красной” зоны. В “красном” списке оказались 78 стран, в том числе Литва, Чехия, Великобритания, США, Черногория, Израиль, Латвия, Польша, Турция, Норвегия, Канада, Грузия, Словакия, Эстония и Италия.
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