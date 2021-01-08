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Кулеба назвал количество открытых для въезда украинцев стран (карта)

Кулеба назвал количество открытых для въезда украинцев стран (карта)

Сейчас украинцы могут путешествовать в 83 страны мира, которые являются открытыми для граждан Украины.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

“По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины. МИД будет работать над тем, чтобы несмотря на все сложности, вызванные пандемией, украинцы могли путешествовать по миру с соблюдением всех правил и гарантий безопасности”, – сказал Кулеба.

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Напомним, по состоянию на конец 2020 года таких стран было около 60.

С полным списком стран, которые открыты для украинцев, можно ознакомиться на сайте МИД.


Скриншот: tripadvisor.mfa.gov.ua

В то же время стоит помнить, что при въезде в эти страны необходимо соблюдать правила и гарантии безопасности.

Ранее Finance.ua уведомлял о том, что Украина расширила список стран “красной” зоны. В “красном” списке оказались 78 стран, в том числе Литва, Чехия, Великобритания, США, Черногория, Израиль, Латвия, Польша, Турция, Норвегия, Канада, Грузия, Словакия, Эстония и Италия.

Справка Finance.ua:

  • В МИД рассказали, что сейчас есть 15 стран, с которыми ведомство ведет переговоры о заключении соглашений трудовой миграции для украинцев.
  • В Черногории правительство изменило правила въезда в страну. Со вторника, 12 января, во время пересечения границы иностранным туристам не нужно будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.
  • Правительство Кипра одобрило план по восстановлению авиасообщения, согласно которому уже с 1 марта украинцы смогут посетить страну.
  • Украина заняла 41-ю строчку в рейтинге паспортов Henley Passport Index. Граждане Украины имеют возможность безвизового въезда на территорию 130 стран.
По материалам Finance.UA
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