0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

За год объем наличных в Украине вырос на треть

За год объем наличных в Украине вырос на треть

В декабре 2020 года общий объем денег включает в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, увеличился на 1,7% до 595,992 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Читайте также: За 2020 год гривна по отношению к доллару обесценилась почти на 20%, – Минэкономики

Всего за 2020 год денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в декабре выросла на 4,7% до 1 850,471 млрд гривен, а в 2020 году – на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в декабре увеличился на 4,6% до 515,695 млрд гривен, а в 2020 году объем наличных денег увеличился на 34,2% с 384,366 млрд гривен.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.