За год объем наличных в Украине вырос на треть

В декабре 2020 года общий объем денег включает в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, увеличился на 1,7% до 595,992 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Всего за 2020 год денежная база увеличилась на 24,8% с 477,491 млрд гривен.

Денежная масса в декабре выросла на 4,7% до 1 850,471 млрд гривен, а в 2020 году – на 28,7% с 1 438,311 млрд гривен.

Объем наличных денег в обращении, по оперативным данным НБУ, в декабре увеличился на 4,6% до 515,695 млрд гривен, а в 2020 году объем наличных денег увеличился на 34,2% с 384,366 млрд гривен.

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