Нафтогаз запустил первое месторождение на Юзовской площади

Группа Нафтогаз запустила в опытно-промышленную разработку первое месторождение газа плотных пород в пределах Юзовской площади (месторождение Святогорское).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы АО “Укргазвыдобування”.

Святогорское месторождение, находящееся в центре Юзовского участка, является пилотным проектом в рамках стратегического направления Нафтогаза по освоению залежей газа плотных пород.

«Газ плотных пород находится в горных породах с низкой проницаемостью, таких как плотные песчаники и известняки. Это означает, что его труднее поднять на поверхность, чем традиционный газ”, – прокомментировали в УГВ.

Начало работы Святогорского месторождения стало возможным после завершения строительства современной инфраструктуры: установки комплексной подготовки газа (УКПГ) с максимальной суточной производительностью 1 млн кубометров газа, а также газопровода длиной 26 километров.

«Чтобы сделать это возможным, наши специалисты из “Нафтогаз Розвидка” и “Выдобування” запустили новую установку подготовки газа, 26 км газопровода и подключили три скважины. Их особенность в том, что они пробурены в так называемые плотные коллекторы. То есть, в породы с низкой проницаемостью, из которых добывать газ гораздо сложнее. Но возможно, если применять современные технологии. Для нас это пилотный проект. Он был сложным, как, наверное, и любой проект, который делается впервые. Но важно, что мы получили опыт, чтобы уверенно двигаться дальше. Речь не только об освоении Святогорки, но и других площадей, где есть перспективы добычи газа плотных пород (tight gas). Украина богата его залежами, разработка которых может стать новым этапом для отрасли”, – написал глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в Facebook.