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Банки сохранили кредитные ставки для населения выше 30% годовых

Банки сохранили кредитные ставки для населения выше 30% годовых

Ставки по новым кредитам банков для населения в декабре 2020 года в национальной валюте составляли 33,7% годовых. По сравнению с декабрем прошлого года ставки снизились на 0,9 п. п.

Об этом свидетельствуют оперативные данные Национального банка Украины.

Динамика:

  • по данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте снизились на 1,5 п. п. до 5,3% годовых;
  • ставки по кредитам в нацвалюте для предприятий за год снизились с 17,6% до 8,5% годовых, по валютным выросли с 5,0% до 5,2%.


Таблица: НБУ

Кредитный портфель банков за 2020 год снизился на 2,3% до 949 млрд грн, в т. ч. населения – сократился на 199 млрд грн, предприятий – упал на 3,0% до 738 млрд грн.

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Напомним, учетная ставка НБУ в 2020 году снизилась с 13,5% до 6,0%. Первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что ставки по кредитам в банках Украины находятся на историческом минимуме, но есть потенциал для снижения даже при неизменной учетной ставке НБУ.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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По материалам Finance.UA
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