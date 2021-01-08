Украина заняла 46 место в рейтинге социальной мобильности

Всемирный экономический форум составил новый индекс – социальной мобильности.
Об этом сообщили в общественной организации Resilient Ukraine.
Главная задача индекса – измерить потенциал страны с точки зрения человеческого капитала. Индекс показывает, насколько граждане привязаны к своему социально-экономическому статусу – могут ли рожденные в бедных и малообразованных семьях обеспечить себе лучшую жизнь.
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Украина расположилась во второй половине рейтинга на 46 месте, набрав 61,2 балла, из 100 возможных.
Почему так? По мнению экспертов ВЭФ, лучше всего в Украине ситуация со справедливым распределением зарплат (20 место) и социальной защищенностью (23 место).
Согласно официальной статистике, средний доход наиболее бедных 40% украинцев составляет примерно 61,2% от общего среднего дохода всего населения. Лишь в четырех странах мира этот показатель так же высок. Украина также много тратит на социальное обеспечение – эта статья расходов составляет около 22,2% от ВВП, что ставит страну на 18 место в мире.
Инфографика: Resilient Ukraine
Больше всего Украина отстает по части инклюзивности институтов (79 место), доступа к технологиям (64 место) и постоянного обучения (55 место). Эксперты низко оценивают политическую стабильность и защиту населения от насилия (80 место), указывают на плохое покрытие высокоскоростным мобильным интернетом (74 место), малое влияние ІТ-технологий на базовые сервисы (63 место).
Ранее Finance.ua сообщал, что Украина заняла сорок первое место в рейтинге паспортов Henley Passport Index: граждане Украины имеют возможность безвизового въезда на территорию 130 стран.
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