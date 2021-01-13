Страны, годовой ВВП которых меньше состояния Илона Маска

Илон Маск является одним из самых богатых людей на планете и занимает второе место в рейтинге Forbes после основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Эрудит-миллиардер наиболее известен как руководитель компании по производству электромобилей Tesla и частной ракетной компании SpaceX. Согласно рейтингу Forbes, на данный момент его состояние составляет 184 миллиарда долларов.

Британское издание Independent рассказывает, что в 2018 году Маск сообщил, что планирует профинансировать планы SpaceX на Марс, продав крупный пакет акций Tesla в какой-то момент в будущем. В то время акции Tesla стоили около 60 долларов. Сегодня они стоят около 900 долларов. Доход Tesla в значительной степени повлиял на собственный капитал Маска, который теперь эквивалентен годовому ВВП страны малого и среднего размера.

В издании сообщают, что если бы богатство Маска сравнивать с ВВП каждой страны мира, по данным Международного валютного фонда, он был бы на 50-м месте среди самых богатых стран мира. Иными словами, если бы собственный капитал Маска был равномерно распределен между всеми 328 миллионами граждан США, каждый получил бы примерно 600 долларов – ту же сумму, которую правительство США выдало как стимулирующий чек во время пандемии.

В число стран, чей годовой ВВП было бы меньше, чем состояние Маска, попала и Украина, поскольку по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, согласно данным МВФ, наша страна занимает 56 место. В перечне также оказались бы множество Африканских стран, среди которых Кения, Эфиопия, Гватемала и другие.