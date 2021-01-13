0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Страны, годовой ВВП которых меньше состояния Илона Маска

Страны, годовой ВВП которых меньше состояния Илона Маска

Илон Маск является одним из самых богатых людей на планете и занимает второе место в рейтинге Forbes после основателя компании Amazon Джеффа Безоса. Эрудит-миллиардер наиболее известен как руководитель компании по производству электромобилей Tesla и частной ракетной компании SpaceX. Согласно рейтингу Forbes, на данный момент его состояние составляет 184 миллиарда долларов.

Британское издание Independent рассказывает, что в 2018 году Маск сообщил, что планирует профинансировать планы SpaceX на Марс, продав крупный пакет акций Tesla в какой-то момент в будущем. В то время акции Tesla стоили около 60 долларов. Сегодня они стоят около 900 долларов. Доход Tesla в значительной степени повлиял на собственный капитал Маска, который теперь эквивалентен годовому ВВП страны малого и среднего размера.

Кто такой Илон Маск? Интересные факты о Железном человеке современности 🧐

В издании сообщают, что если бы богатство Маска сравнивать с ВВП каждой страны мира, по данным Международного валютного фонда, он был бы на 50-м месте среди самых богатых стран мира. Иными словами, если бы собственный капитал Маска был равномерно распределен между всеми 328 миллионами граждан США, каждый получил бы примерно 600 долларов – ту же сумму, которую правительство США выдало как стимулирующий чек во время пандемии.

В число стран, чей годовой ВВП было бы меньше, чем состояние Маска, попала и Украина, поскольку по номинальному значению валового внутреннего продукта в долларовом выражении, согласно данным МВФ, наша страна занимает 56 место. В перечне также оказались бы множество Африканских стран, среди которых Кения, Эфиопия, Гватемала и другие.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Мир
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.