Польский суд продлил арест экс-главы Укравтодора

Окружной суд в Варшаве удовлетворил ходатайство прокурора и продлил временный арест бывшему руководителю Укравтодора, экс-министру транспорта Польши (в 2011-2013 годах) Славомир Новаку еще на три месяца.

Об этом сообщает Польское радио.

“В обосновании судья указала, что доказательства, предоставленные в заявлении прокурора, указывают на высокую вероятность совершения подозреваемым всех действий, которых касается обвинение. Суд также разделил наше мнение относительно возможного мошенничества, а также относительно угрозы сурового наказания лишением свободы”, – заявил прокурор Ян Дрелевски.

Славомир Новак останется под стражей до 16 апреля. В результате польско-украинского расследования, его арестовали в июле 2020 г. по обвинению в коррупции и отмывании денег.

На прошлой неделе прокуратура продолжила обвинения против Славомира Новака. Они касаются действий коррупционного характера, совершенных совместно и в согласии с подозреваемыми, которых задержало Центральное расследовательское бюро.

Напомним, 21 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши (ЦАБ) по поручению Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины сообщили Новаку о подозрении в получении неправомерной выгоды. 22 июля 2020 г. польский суд взял под стражу на три месяца Новака и двух его сообщников. Кроме него, задержаны бывший командир воинской части 2305 “ГРОМ” Дариуш Завадка (Dariusz Zawadka) и предприниматель из Гданьска.

По информации правоохранителей, Новак регистрировал предприятия в Польше на имена доверенных лиц и пополнял их уставный капитал средствами участников тендеров “Укравтодора”. НАБУ и САП совместно с Центральным антикоррупционным бюро Польши (ЦАБ) и Окружной прокуратурой провели санкционированные обыски в Киеве, Львове и на территории Польши в рамках совместного расследования деятельности преступной организации в сфере дорожного хозяйства.

4 января прокуроры Офиса генпрокурора Украины направили в компетентный орган Польши письменное уведомление о подозрении для вручения Новаку. По данным следствия, тот в 2017-19 годах умышленно не выполнял решения местного суда и Верховного Суда Украины о восстановлении в должности начальника Службы автомобильных дорог в одной из областей Украины, активно препятствуя их выполнению.

Кабинет Министров Украины назначил Новака м. о. председателя “Укравтодора” 19 октября 2016 года. До этого он был депутатом польского сейма, отвечал за транспортные планы и инвестиции при подготовке Польши к Евро-2012. В 2011-2013 годах занимал должность министра транспорта, строительства и морского хозяйства Польши. В сентябре 2019-го Кабмин Украины уволил Новака с должности.