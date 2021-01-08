Польша будет выдавать "паспорта вакцинации"

Вакцинированные от коронавируса люди будут получать “паспорта вакцинации” после получения второй дозы препарата. Такое предложение включили в национальную программу иммунизации Польши.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавска, передает Euractiv.

Читайте также: В Украине хотят ввести свидетельства о вакцинации от коронавируса

Подтверждение поступит в виде QR-кода, который можно загрузить из личного кабинета на сайте правительства или учетной записи системы здравоохранения. Также можно будет распечатать документ в пункте вакцинации.

“Код будет так называемым паспортом вакцинированного человека, подтверждающий, что он был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди”, – сказала Голавска.

Вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.