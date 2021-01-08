Для украинцев изменятся правила въезда в США

Для украинцев, направляющихся в США, изменились правила карантина при въезде в страну. Теперь нужно делать тест на COVID-19.

Об этом проинформировало Посольство Украины в США.

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“Уважаемые граждане Украины, путешествующие в США! Сообщаем, что с 26 января 2021 года вступают в силу новые правила карантина для иностранных граждан, путешествующих в США. В частности, они предусматривают обязательное наличие отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия”, – рассказали в посольстве.

“Путешествующий должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19”, – объяснили в посольстве.

В дипмиссии рассказали, что также путешествующим рекомендуется сдавать повторно тест на COVID-19 в США на 3-5 день после прилета и оставаться дома в течение 7 дней.