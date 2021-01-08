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Рыночная стоимость Airbnb превысила 100 миллиардов долларов

Рыночная стоимость Airbnb превысила 100 миллиардов долларов

Акции сервиса бронирования жилья Airbnb выросли в цене на 9,8%, что подняло рыночную стоимость компании до 105 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Акции Airbnb выросли на 9,8% и составляют 176,6 доллара в результате торгов 13 января. За последние два дня она подскочили на 18% и более чем на 150% с момента первичного публичного предложения акций (IPO) 10 декабря 2020 года.

Спрос на акции компаний-конкурентов TripAdvisor Inc. и Expedia Group Inc. на рынке также растет из-за массовой вакцинации против COVID-19 и благодаря ожиданиям инвесторов на возобновление мобильности населения.

Airbnb также обогнал по капитализации другого конкурента, Booking Holdings Inc., чья рыночная стоимость равна 89 миллиардов долларов.

По материалам Економічна Правда
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