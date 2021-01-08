0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 351 0

Австрия добавила требование украинцам для въезда в страну

Австрия добавила требование украинцам для въезда в страну

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что с 15 января для въезда в Австрию с украинцев будут требовать заполнения специальной анкеты онлайн. Она доступна на сайте австрийского ведомства.

Об этом Александр Щерба сообщил на своей Facebook-странице.

Читайте также: Кипр откроет границы для украинцев 1 марта

“С 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего отрицательного теста и готовности уйти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой”, – написал посол.

Он также добавил, что сейчас австрийские авиалинии четыре раза в неделю выполняют рейсы из Вены в Киев и в обратном направлении.

В Австрию могут прибывать украинские граждане с видом на жительство, граждане, которые летят на лечение, или граждане, у которых особые семейные ситуации.

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.