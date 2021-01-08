Австрия добавила требование украинцам для въезда в страну

Посол Украины в Австрии Александр Щерба заявил, что с 15 января для въезда в Австрию с украинцев будут требовать заполнения специальной анкеты онлайн. Она доступна на сайте австрийского ведомства.
Об этом Александр Щерба сообщил на своей Facebook-странице.
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“С 15 января для въезда в Австрию требуется (кроме свежего отрицательного теста и готовности уйти на 10-дневный карантин) заполнение анкеты онлайн. Не забывайте заполнять, распечатывать и брать с собой”, – написал посол.
Он также добавил, что сейчас австрийские авиалинии четыре раза в неделю выполняют рейсы из Вены в Киев и в обратном направлении.
В Австрию могут прибывать украинские граждане с видом на жительство, граждане, которые летят на лечение, или граждане, у которых особые семейные ситуации.
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